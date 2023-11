R de famille Zéro Déchet Anti Gaspi Centre Culturel Le Barp Catégories d’Évènement: Gironde

Le Barp R de famille Zéro Déchet Anti Gaspi Centre Culturel Le Barp, 18 novembre 2023, Le Barp. Le Barp,Gironde .

2023-11-18 fin : 2023-11-19 17:00:00. EUR.

Centre Culturel Rue de la Forêt

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Val de l’Eyre Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Barp Autres Lieu Centre Culturel Adresse Centre Culturel Rue de la Forêt Ville Le Barp Departement Gironde Lieu Ville Centre Culturel Le Barp latitude longitude 44.60515;-0.76252

Centre Culturel Le Barp Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le barp/