TRISTAN LOPIN CENTRE CULTUREL L’ATHENA Ergue Gaberic, vendredi 29 mars 2024.

Suivi par 300 000 personnes sur Instagram, l’humoriste Tristan Lopin fait son retour sur scène avec un deuxième spectacle différent du premier « Dépendance affective », car plus sombre mais aussi plus honnête et plus intime. « Irréprochable » est un melting-pot des questions qu’il s’est posées pendant le confinement. Il y traite des sujets sensibles, personnels ou sociétaux (harcèlement scolaire, agression sexuelle, dépression, peur de l’abandon, l’homophobie…) avec toujours en toile de fond l’acceptation de soi et des autres. Pour autant, certaines choses ne changent pas, comme son énergie scénique communicative et sa capacité à jouer avec le public

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL L’ATHENA CROAS SPERN 29500 Ergue Gaberic 29