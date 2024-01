GWENNYN ET MADELYN ANN CENTRE CULTUREL L’ATHENA Ergue Gaberic, samedi 23 mars 2024.

Concert musique bretonne : Gwennyn & Madelyn Ann, le samedi 23 mars à 20h30Gwennyn : Véritable ambassadrice de la culture bretonne, Gwennyn n’a jamais aussi bien représenté la Bretagne : une musique actuelle, inspirée, libre de ses mouvements. Immram (Odyssée) est un nouvel album qui apporte de l’espoir et de la lumière grâce à des textes inspirés, une belle voix sensuelle, la magie des arrangements de Patrice Marzin et le talent des musiciens qui l’accompagne depuis de nombreuses années.Avec : Patrice Marzin (guitares, programmations), David Pasquet (bombarde), Kevin Camus (uilleann pipe et flûtes), Manu Leroy (basse) et Yvon Molard (percussions).Madelyn Ann :À travers une musique à la rencontre de la pop et du rock atmosphérique, quelque part entre Tove Lo et Coldplay, la voix douce et puissante de Madelyn Ann donne à la langue bretonne des sonorités anglaises ou scandinaves qui nous transportent et nous font rêver.Avec : Gaëtan Fagot (guitares, basses, programmations), Olivier Le Hir (guitares, piano), Brendan Costaire (batterie et percussions).1er prix Gouel Broadel ar Brezhoneg (GBB) Festival de la langue bretonne catégorie professionnel 2021 / Prizioù : 2ème prix de l’avenir de la langue bretonne 2021 / Lauréat Fonds de soutien culturel E. Leclerc Bretagne 2021 / Lauréat prix musical Produit en Bretagne 2023.Une surprise vous attend à la fin du concert !

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL L’ATHENA CROAS SPERN 29500 Ergue Gaberic 29