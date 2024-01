LA METAMORPHOSE DES CIGOGNES CENTRE CULTUREL L’ATHENA Ergue Gaberic, vendredi 22 mars 2024.

Le comédien raconte avec humour ses tourments et questionnements face au parcours de procréation médicalement assistée vécu par son couple. Enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide, il livre ses états d’âme de père en devenir et joue tous les personnages croisés au fil de cette aventure à la fois grave et joyeuse, intime et poétique.On est ému, on rit et on écoute avec attention cet homme qui a tant envie de nous parler de ses tourments. Ce regard masculin posé sur la FIV est tout simplement captivant.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL L’ATHENA CROAS SPERN 29500 Ergue Gaberic 29