Concert : Aurus & Garlonn – le samedi 10 février à 20h30Aurus – Pop-électro-tribal : un véritable ovni musical et visuelArtiste Révélation du Chantier des Francofolies pour l’année 2021 et Coup de cœur de la confédération des Francofolies.L’auteur, compositeur et interprète réunionnais Bastien Picot, alias Aurus, nous entraîne dans un univers fusion, entre musique pop, électro et tribale. Cet artiste à la voix d’or angélique mélange l’anglais et le créole, le Maloya (musique traditionnelle réunionnaise) et la pop orchestrale, la technologie et la tradition dans ses compositions, ouvrant ainsi une porte vers un univers fascinant, rappelant Nakhane, Peter Gabriel ou Woodkid. d’infos : Aurus a été choriste de Charles Aznavour, Stevie Wonder, Fred Wesley et est un porte-parole engagé de la cause LGBTQI .Garlonn – chanson bretonne (1ère partie)Gagnante du tremplin de musiques actuelles chantées en langues bretonnes, An Taol-Lañs, en 2021.Jeune artiste finistérienne de 23 ans, Garlonn écrit et chante en breton. Pour cette ancienne élève de Diwan, il est en effet plus facile d’exprimer ses sentiments en breton qu’en Français. Multi-instrumentiste, elle joue aussi bien de la flûte traversière, de la guitare que de la harpe.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

CENTRE CULTUREL L’ATHENA CROAS SPERN 29500 Ergue Gaberic 29