ANNE DEPETRINI CENTRE CULTUREL L’ATHENA Ergue Gaberic, 13 janvier 2024, Ergue Gaberic.

Premier « seule en scène » d’Anne Depétrini adapté de son livre « La quête » avec une mise en scène d’Alex Lutz. Dans ce one-woman-show, elle a choisi d’évoquer sa quête du bonheur…, des méthodes de bien-être de plus en plus… « pointues », on va dire…, à la psy jusqu’au magnétiseur, en passant par l’exorciste. Histoire de voyager, et de nous faire gagner un peu de temps au passage !Vous la connaissez surtout pour avoir présenté la météo et comme co-animatrice de « La Grande Famille » sur Canal . Actuellement, vous pouvez la retrouver en tant que chroniqueuse tous les vendredis dans l’émission « Quotidien » avec Yann Barthès sur TMC.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

CENTRE CULTUREL L’ATHENA CROAS SPERN 29500 Ergue Gaberic Finistère