PRINCESSES LEYA CENTRE CULTUREL L’ATHENA Ergue Gaberic, 10 novembre 2023, Ergue Gaberic.

PRINCESSES LEYA CENTRE CULTUREL L’ATHENA a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:30:00.

Tarif : 18 à 18 euros.

Si tu crois qu’on peut aimer Rammstein et Dirty Dancing, ce spectacle est pour toi ! Grand Amateur de pop acidulé et de chemises interflora, Schoumsky a un rêve : gagner l’Eurovision ! Mais dans son entourage personne ne veut l’aider à part Dedo, « Le prince des ténèbres », sauf que celui-ci pose une condition : l’Eurovision oui, mais en faisant du Heavy Metal !Le résultat : un concert humoristique qui fracasse les clichés ! Une battle musicale pour les amateurs ET les détracteurs de sons saturés ! Voici l’histoire du premier groupe de quasi Metal : les Princesses Leya !

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL L’ATHENA

CROAS SPERN Ergue Gaberic 29500

