Inauguration du parcours de valorisation du patrimoine culturel au centre-ville de Guipavas Centre culturel l’Alizé Guipavas, 17 septembre 2023, Guipavas.

Même si on ne le soupçonne pas toujours, le patrimoine de Guipavas est riche et varié et mérite d’être valorisé. Grâce à ses demeures historiques et son patrimoine aussi bien religieux qu’urbain, rural et industriel, Guipavas dispose d’une identité propre et d’histoires et anecdotes qui gagnent à être racontées et mises en valeur.

La création d’un parcours

Consciente de cette richesse, l’équipe municipale a souhaité la création d’un parcours pédestre de valorisation du patrimoine culturel. Le promeneur est alors invité à découvrir, sous forme d’étapes, l’histoire, la richesse, l’origine et même la spécificité de certains sites de la commune. Au final, ce sont 23 panneaux d’interprétation que le promeneur pourra découvrir au fil d’une boucle de près de 6 km dans le centre-ville !

Ce dimanche 17 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les trésors historiques du centre-ville de Guipavas et embarquez pour une visite commentée par des membres de l’association Guipavas identité patrimoine (AGIP), proposée à 14h30.

Centre culturel l'Alizé 90 rue commandant Challe, 29490, Guipavas Guipavas 29490 Finistère Bretagne Centre culturel de la ville de Guipavas. Lieu d'expositions et de spectacles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© ville de Guipavas