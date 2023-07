Exposition – Périgueux, capitale du Mime Centre Culturel La Visitation Périgueux, 4 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

À l’occasion du 40e anniversaire du festival MIMOS, L’Odyssée invite le public à redécouvrir les spectacles, les artistes, les anecdotes, les gros titres et les coulisses d’un événement aussi bien périgourdin qu’international !

Un parcours vivant au cœur de l’histoire du festival en trois lieux pour trois manières de s’immerger dans quarante ans de fête artistique et culturelle. Photographies, projections vidéo, affiches et programmes d’époque, interviews, revues de presse, documents d’archives….

2023-07-04 fin : 2023-08-11 18:00:00. EUR.

Centre Culturel La Visitation Rue Littré

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To mark the 40th anniversary of the MIMOS festival, L?Odyssée invites the public to rediscover the shows, artists, anecdotes, headlines and behind-the-scenes stories of an event that is as much Perigordian as it is international!

A lively journey through the history of the festival, in three locations, three ways of immersing yourself in forty years of artistic and cultural celebration. Photographs, video projections, vintage posters and programs, interviews, press reviews, archive documents?

Con motivo del 40 aniversario del festival MIMOS, L’Odyssée invita al público a redescubrir los espectáculos, artistas, anécdotas, titulares y bastidores de un acontecimiento tan perigordiano como internacional

Se trata de un animado recorrido por la historia del festival, en tres lugares diferentes y tres formas distintas de sumergirse en cuarenta años de celebración artística y cultural. Fotografías, proyecciones de vídeo, carteles y programas de época, entrevistas, reseñas de prensa, documentos de archivo?

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des MIMOS-Festivals lädt L’Odyssée das Publikum ein, die Aufführungen, Künstler, Anekdoten, Schlagzeilen und Hintergründe dieses sowohl perigourdinischen als auch internationalen Ereignisses wiederzuentdecken!

Ein lebendiger Rundgang durch die Geschichte des Festivals an drei Orten für drei Arten, in vierzig Jahre künstlerischer und kultureller Festivals einzutauchen. Fotografien, Videoprojektionen, Plakate und Programme aus der Zeit des Festivals, Interviews, Pressestimmen, Archivdokumente?

