Festival BAM ! – Elsa Carolan Centre culturel La Sirène Paimpol, 17 mai 2024, Paimpol.

Paimpol Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17 21:30:00

À travers un mélange de folk aux accents traditionnels et de chanson française, Elsa Carolan propose un univers à l’atmosphère poétique et singulière dans lequel voix, guitare, bouzouki et harmonium esquissent des paysages et racontent des histoires. Seule en scène, Elsa interprète sa poésie musicale et révèle nos doutes, espoirs, douleurs et joies au fil de ses ballades et à travers la pureté de sa voix. Une jeune artiste paimpolaise à découvrir !

Centre culturel La Sirène Rue Pierre Feutren

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne



