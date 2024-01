Jérôme ETCHEBERRY Swing quintet Centre Culturel La Ruche Saucats, mercredi 12 juin 2024.

Saucats Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 21:00:00

fin : 2024-06-12

– Dans le cadre de la 27ème édition JAZZ AND BLUES FESTIVAL –

Originaire de La Teste en Gironde, né en 1967, Jérôme Etcheberry est un trompettiste, chanteur, arrangeur et compositeur. Il débute sa carrière professionnelle à Bordeaux en tant que soliste au sein du Grand orchestre de l’Armée de l’Air avant d’intégrer la prestigieuse formation des Haricots Rouges en 2002.

Il s’établit alors à Paris où il multiplie les expériences musicales en France et à travers le monde ainsi que les enregistrements avec Hugh Coltman, Bob Wilber, leTuxedo…..

Centre Culturel La Ruche allée Montesquieu

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



