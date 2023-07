En transhumance vers le Bonheur Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 2 avril 2024, Fleury-les-Aubrais.

En transhumance vers le Bonheur Mardi 2 avril 2024, 14h30, 20h30 Centre culturel La Passerelle Plein tarif : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Abonnés : 4 €

Cinq jours, quatre nuits, cent kilomètres, mille mètres de dénivelé entre Languedoc et Cévennes avec des chiens, des bergers, des accompagnant(e)s et 1 400 brebis.

Pourquoi aujourd’hui encore transhumer à pied ? Et surtout pourquoi les habitués ne manqueraient-ils ça pour rien au monde ?

Marc Khanne a suivi sous tous les angles les faits et gestes du groupe et de la longue procession moutonnière traversant tour à tour les pierriers et les orages pour s’élever vers la fraîcheur de la vallée du Bonheur (nom de la vallée de destination !).

La marche facilite la confidence, mais les aléas sont quotidiens. Chaque jour bat un record : le jour le plus long, le plus chaud, le plus dur, le plus nombreux et au final, le plus haut bien sûr.

Entre nature et humanité, c’est un road-movie à 3 km/h. Les voix des bergers et des bergères racontent avec des mots simples, la nécessité de cette traversée. Ici, on ne parle pas de développement durable, de nature ou de bénévolat, on le fait, en toute simplicité, les gestes étaient là avant les mots.

Des petits bonheurs : dormir à la belle étoile, se laver à la rivière, manger ensemble, oublier son téléphone et parler avec ceux qui cheminent, jalonnent ces journées précieuses que finalement très peu de gens ont le privilège de partager. Accompagner la transhumance n’est-ce pas retrouver un peu de notre antique passé de chasseur-cueilleur, vivre un voyage dans le temps autant que dans l’espace ?

Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais

Dates et horaires:

2024-04-02

2024-04-02T20:30:00+02:00 – 2024-04-02T22:00:00+02:00

Marc Khanne