Yanomami, les voix de la Forêt Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 20 février 2024, Fleury-les-Aubrais.

Yanomami, les voix de la Forêt Mardi 20 février 2024

Chasseurs-cueilleurs, semi-nomades, les Yanomami sont parmi les derniers peuples touchés par la civilisation, leur premier contact avec les “napë” (non-indigènes) datant de 1955.

À cette date, leur communauté comptait plus de 35 000 personnes et s’étendait sur une superficie totale de 192 000 km² entre le sud du Venezuela et le nord du Brésil.

Mais en 1988, ils sont forcés à la sédentarisation en raison d’une redistribution du territoire par le gouvernement brésilien.

Le réalisateur Emmanuel Oger a décidé de leur donner la parole. Pendant quatre ans, il est parti avec son équipe à la rencontre de ce peuple indigène vivant en symbiose avec la nature.

À travers leurs témoignages, les chamans et les chefs de villages partagent leur vision du monde, leur lien sensible à la nature, leurs traditions et la difficulté de les maintenir aujourd’hui.

Grâce à des images intimes, des interviews sensibles et une esthétique sonore et visuelle empreinte de poésie, ce film retrace la fragilité de leur devenir, qui n’est pas sans faire écho avec le nôtre.

Centre culturel La Passerelle 57 boulevard de Lamballe 45400 Fleury-les-Aubrais

Emmanuel Oger