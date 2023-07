Nord et Sud Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Nord et Sud Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 23 janvier 2024, Fleury-les-Aubrais. Nord et Sud Mardi 23 janvier 2024, 14h30, 20h30 Centre culturel La Passerelle Plein tarif : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Abonnés : 4 € Les États-Unis… 50 États qui malgré un cadre commun sont en réalité autant de pays différents.

Pour satisfaire un ancien motif de curiosité, nous sommes partis sur les traces d’un soldat américain de la Première Guerre mondiale.

L’occasion de découvrir des États que nous n’avions pas imaginé visiter un jour : l’Ohio, l’Alabama, la Géorgie…

L’occasion aussi de rencontrer des personnalités attachantes et extraordinairement accueillantes.

Au terme du voyage, la Louisiane nous a fait voir l’atmosphère unique de La Nouvelle Orléans. Le sud-ouest de l’État abrite les derniers bastions de la culture francophone. À Eunice, nous avons rencontré la famille Savoy, pilier de la musique cajun. À Lafayette, Randy nous a fait une démonstration de cuisine cajun. Enfin, nous avons navigué sur le bayou avec la famille Champagne, nous glissant entre les cyprès chauves, surveillés des dizaines de paires d’yeux dépassant à peine de la surface de l’eau… Centre culturel La Passerelle 57 boulevard de Lamballe 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T14:30:00+01:00 – 2024-01-23T16:00:00+01:00

2024-01-23T20:30:00+01:00 – 2024-01-23T22:00:00+01:00 Claude Humbert Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu Centre culturel La Passerelle Adresse 57 boulevard de Lamballe 45400 Fleury-les-Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Lieu Ville Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais

Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/