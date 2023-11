Festival des Bouts du Monde Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Festival des Bouts du Monde Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 24 novembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Festival des Bouts du Monde 24 et 25 novembre Centre culturel La Passerelle Accès libre aux stands et à la conférence à la bibliothèque. Projections : 7 € / 4 € pour une demi-journée (vendredi soir, samedi après-midi, ou samedi soir), 16 € / 10 € pour l’ensemble du festival. Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui aiment le voyage et les rencontres. Vous découvrirez des films de voyage, d’aventure, d’exploration. Nous parlerons environnement, peuples et respect des coutumes. Au programme Une conférence à la bibliothèque.

Un concert du projet Pianocéan.

Sept films présentés par leurs auteurs.

Stands et ateliers, en accès libre.

Librairie éphémère avec notre partenaire Viatao, éditeur de guides pour voyager de façon durable et responsable.

Buvette-restauration (réservation de votre repas bientôt disponible sur HelloAsso). Programme détaillé sur orleans.abm.fr. Centre culturel La Passerelle 57 boulevard de Lamballe 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 https://www.fleurylesaubrais.fr/mes-loisirs/culture/la-passerelle/ https://www.facebook.com/centreculturellapasserelle [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.fleurylesaubrais.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://orleans.abm.fr/ »}] [{« link »: « https://www.guidestao.com/ »}, {« link »: « https://orleans.abm.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T17:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-11-24T17:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

