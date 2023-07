Madagascar, expédition en terre Makay Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 17 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Madagascar, expédition en terre Makay Mardi 17 octobre, 14h30, 20h30 Centre culturel La Passerelle Plein tarif : 7 € – Tarif réduit : 5 € – Abonnés : 4 €

Eté 2017. Une grande expédition scientifique pluridisciplinaire dans le massif du Makay à Madagascar.

Dans ce massif, situé dans le centre-ouest de l’île, une érosion de plusieurs centaines de millions d’années a entaillé le relief de profonds canyons et vallées.

La vie s’y est réfugiée et développée en quasi-autarcie, y occupant toutes les niches écologiques vacantes.

Dans ces écosystèmes isolés, vierges de toute observation humaine, la biodiversité s’est épanouie et diversifiée jusqu’à conduire à l’émergence de nouvelles espèces.

Centre culturel La Passerelle 57 boulevard de Lamballe 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T14:30:00+02:00 – 2023-10-17T16:00:00+02:00

2023-10-17T20:30:00+02:00 – 2023-10-17T22:00:00+02:00

Evrard Wendenbaum