Visite guidée du centre culturel La Passerelle Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais, 16 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Visite guidée du centre culturel La Passerelle Samedi 16 septembre, 11h00 Centre culturel La Passerelle

Visite du centre culturel La Passerelle, les salles de spectacle et l’envers du décor.

Centre culturel La Passerelle 57 boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 09 51 http://www.ville-fleurylesaubrais.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] Le Centre Culturel La Passerelle accueille des pièces de théâtre au cours de la saison culturelle et des concerts, des spectacles jeune public, des spectacles de danse.

Il se compose de 2 espaces : la Salle Jean Cocteau d’une capacité de 490 places assises et l’Auditorium Boris Vian qui peut accueillir jusqu’à 162 spectateurs assis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

@ Ville de Fleury-les-Aubrais