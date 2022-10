Festival des Bouts du Monde Centre culturel La Passerelle, 2 décembre 2022, Fleury-les-Aubrais.

Festival des Bouts du Monde 2 et 3 décembre Centre culturel La Passerelle

Accès libre aux stands et à la conférence à la bibliothèque. Projections : 7 € / 5 € / 4 € pour une demi-journée (vendredi soir, samedi après-midi, ou samedi soir).

Festival de films de voyage et d’aventure handicap moteur mi

Centre culturel La Passerelle 57 boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr »}, {« link »: « mailto:abmorleans@gmail.com »}]

Les 2 et 3 décembre 2022, nous donnons rendez-vous, le temps de notre Festival des Bouts du Monde, à tous ceux qui aiment le voyage et les rencontres. Le public y découvrira des films de voyage, d’aventure, de découverte. Nous parlerons environnement, peuples et respect des coutumes.

Vendredi 2 décembre – préambule à la bibliothèque Les Jacobins, 42 rue du 11 Novembre, 45400 Fleury-les-Aubrais

17h Un hiver en Mongolie, conférence de Marc Alaux – gratuit

Vendredi 2 décembre – soirée d’ouverture à La Passerelle

18h30 Azimut brutal, un film de Willy Minec (54 min)

20h50 Bike for bread, un film de Raphaël Jochaud et Claude Marthaler (26 min)

21h30 Bornéo sauvage, un film de David Scholl (60 min)

Samedi 3 décembre – après-midi

14h30 Dans les bras de la Volga, un film d’Adrien Clémenceau (26 min – 2021)

15h15 Des saris, des turbans, des femmes et des hommes, un film de Marie-Line et Joël Bour (43 min)

17h15 Sahara 72, un film de Clément Allemand (25 min – 2021)

17h50 Il était une fois dans l’Est, un film de Julien et Sébastien Perret (52 min)

Samedi 3 décembre – soirée de clôture

20h30 Embrasser la terre, un film d’Alexandre Lachavanne en présence de Claude Marthaler (52 min – Suisse – 2015)

21h40 Le rêve des enfants du lac Inle, un film de Raphaël Blanc (76 min – Suisse – 2020)

La réservation est plus que recommandée pour la soirée d’ouverture qui se déroulera dans la petite salle (160 places) du centre culturel.

Billetterie : 02 38 83 09 51 / billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr

Une restauration sera proposée le vendredi soir (réservation obligatoire) et le samedi soir (réservation recommandée).

Repas : 07 50 07 95 72 / abmorleans@gmail.com

Au programme

Une dizaine de films présentés par leurs auteurs.

Restauration le vendredi soir et le samedi soir.

Ouverture officielle avec un parrain ou une marraine grand(e) voyageur(se).

Pendant tout le festival

Stands et ateliers.

Le public pourra rencontrer des réalisateurs, des voyageurs, des écrivains.

Sur le stand d’Aventure du Bout du Monde, le public pourra faire connaissance avec l’association, échanger des infos voyage, se procurer les derniers numéros du magazine Globe-Trotters et les livres édités par l’association.

Librairie éphémère avec notre partenaire Transboréal.

Expo photo.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T17:00:00+01:00

2022-12-03T23:00:00+01:00