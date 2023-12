Balade culturelle dans la mémoire Centre Culturel La Marchoise Gençay, 1 décembre 2023, Gençay.

Gençay,Vienne

Cycle de promenades culturelles commentées le 1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h.

Thème de cette balade : Histoire de la musique à Saint-Maurice la Clouère – avec la participation de Jean-Claude Neveux..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 12:00:00. .

Centre Culturel La Marchoise Route de Civray

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Cycle of cultural walks with commentary on the 1st Sunday of each month from 10am to 12pm.

Theme: History of music in Saint-Maurice la Clouère – with the participation of Jean-Claude Neveux.

Una serie de paseos culturales guiados el 1er domingo de cada mes, de 10.00 a 12.00 h.

Tema de este paseo: Historia de la música en Saint-Maurice la Clouère – con la participación de Jean-Claude Neveux.

Zyklus kommentierter kultureller Spaziergänge am 1. Sonntag jedes Monats von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Thema dieses Spaziergangs: Geschichte der Musik in Saint-Maurice la Clouère – unter Mitwirkung von Jean-Claude Neveux.

