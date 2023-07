SCÈNES DE PAYS : WHAT WILL HAVE BEEN Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges Catégories d’Évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire SCÈNES DE PAYS : WHAT WILL HAVE BEEN Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges, 16 décembre 2023, Beaupréau-en-Mauges. Beaupréau-en-Mauges,Maine-et-Loire Un spectacle à couper le souffle !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 21:35:00. EUR.

Centre Culturel La Loge La loge – Beaupréau

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A breathtaking show! Un espectáculo impresionante Ein atemberaubendes Spektakel! Mise à jour le 2023-07-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Beaupréau-en-Mauges, Maine-et-Loire Autres Lieu Centre Culturel La Loge Adresse Centre Culturel La Loge La loge - Beaupréau Ville Beaupréau-en-Mauges Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges

Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaupreau-en-mauges/