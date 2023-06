spectacle « PRODIGES » Centre culturel la Forge Harfleur, 7 septembre 2023, Harfleur.

spectacle « PRODIGES » Jeudi 7 septembre, 10h30, 19h00 Centre culturel la Forge Entrée libre sur inscription uniquement sur la représentation du soir

Un spectacle de poche qui se déplace dans les lieux destinés à la convivialité. On s’y retrouve comme pour une réunion de célèbre boites en plastiques. Un moment suspendu entre aujourd’hui et les années 60. Pour parler ensemble de progrès, de réussite, de fémini/sme/té ?

L’histoire c’est quoi ?

Trois jeunes femmes nous font face et prennent la parole. Elles sont vendeuses à domicile, pour une célèbre marque d’accessoires de cuisine. La Débutante est là pour la première fois. Les deux autres, la Monitrice et la Concessionnaire, vont l’initier aux secrets de la vente et de la prise de parole en public, tout en rivalisant de bagout pour être de véritables petits prodiges du commerce et de la convivialité…

De la même façon qu’elles éprouvent la solidité des fameuses boîtes en plastique, les voilà qui mettent à l’épreuve le pouvoir de la fiction. Reconstruction, émancipation, on se rend compte rapidement que leur numéro n’est pas tout à fait rodé, et les interruptions, les décrochages et les accidents sont de plus en plus nombreux.

Ces trois femmes d’aujourd’hui font l’épreuve de la précarité et interrogent notre rapport à la réussite et à la convivialité à tout prix.

Autrice : Mariette Navarro

Mise en scène : Laëtitia Botella

Distribution : Jade Collinet, Victoire Jolivet et Clémence Weill

Chargé de production : Baptiste Fabre

Production : Compagnie Les Nuits Vertes

Soutien : La ville du Havre, Drac Normandie

Centre culturel la Forge Rue Frédéric Chopin, 76700 Harfleur Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie 02 35 13 30 09 http://harfleur.fr [{« type »: « email », « value »: « lesnuitsvertes@gmail.com »}] Centre culturel inauguré en 2010.

