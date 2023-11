Lecture : Bruno Putzulu et Jacques Boudet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier, 28 janvier 2024, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Bruno Putzulu en duo avec Jacques Boudet : lecture à 2 voix du livre de Bruno Putzulu « Je me suis régalé », écrit avec Philippe Noiret.

15h, centre culturel. Tarifs : 16 €, 12 €

Sur réservation

La Fabrique 05 53 02 41 99.

2024-01-28 fin : 2024-01-28 . .

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Bruno Putzulu in duet with Jacques Boudet: 2-voice reading of Bruno Putzulu’s book « Je me suis régalé », written with Philippe Noiret.

3pm, cultural center. Prices: 16?, 12?

On reservation

La Fabrique 05 53 02 41 99

Bruno Putzulu a dúo con Jacques Boudet: lectura a 2 voces del libro de Bruno Putzulu « Je me suis régalé », escrito con Philippe Noiret.

15.00 h, centro cultural. Precios: 16?, 12?

Previo acuerdo

La Fabrique 05 53 02 41 99

Bruno Putzulu im Duett mit Jacques Boudet: Zweistimmige Lesung aus Bruno Putzulus Buch « Je me suis régalé », das er zusammen mit Philippe Noiret geschrieben hat.

15 Uhr, Kulturzentrum. Tarife: 16 ?, 12 ?

Auf Reservierung

La Fabrique 05 53 02 41 99

Mise à jour le 2023-11-23 par Vallée de l’Isle