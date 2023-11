Fiesta cubaine Centre culturel La Fabrique Saint-Astier, 20 janvier 2024, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

«Septeto Naborí» fiesta cubaine: musiques latines, son cubano, salsa, guaracha, boléro, cha-cha, …

Un concert plein d’enthousiasme et d’énergie !

20h30, centre culturel. Tarifs : 16 €, 12 €.

Concert debout, 140 places assises au balcon, sur réservation.

La Fabrique 05 53 02 41 99.

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . .

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Septeto Naborí » Cuban fiesta: Latin music, son cubano, salsa, guaracha, bolero, cha-cha?

A concert full of enthusiasm and energy!

8:30pm, cultural center. Prices: 16?, 12?

Standing concert, 140 seats in the balcony, by reservation.

La Fabrique 05 53 02 41 99

« Septeto Naborí » Fiesta cubana: música latina, son cubano, salsa, guaracha, bolero, cha-cha?

¡Un concierto lleno de entusiasmo y energía!

20.30 h, centro cultural. Precios: 16 euros, 12 euros.

Concierto de pie, 140 localidades en el balcón, reserva obligatoria.

La Fabrique 05 53 02 41 99

« Septeto Naborí » Fiesta Cubana: lateinamerikanische Musik, Son Cubano, Salsa, Guaracha, Bolero, Cha-Cha, ?

Ein Konzert voller Enthusiasmus und Energie!

20.30 Uhr, Kulturzentrum. Preise: 16 ?, 12 ?

Stehkonzert, 140 Sitzplätze auf dem Balkon, Reservierung erforderlich.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Mise à jour le 2023-11-23 par Vallée de l’Isle