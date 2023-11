Audition musicale Centre culturel La Fabrique Saint-Astier, 20 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Audition musicale à 18h30 au centre culturel.

CRDD / Ecole de Musique 05 53 04 42 76.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Musical audition at 6:30 pm at the cultural center.

CRDD / School of Music 05 53 04 42 76

Audición musical a las 18.30 en el centro cultural.

CRDD / Escuela de Música 05 53 04 42 76

Musikalisches Vorspiel um 18:30 Uhr im Kulturzentrum.

CRDD / Musikschule 05 53 04 42 76

Mise à jour le 2023-11-03 par Vallée de l’Isle