Spectacle « Lison et Léon » Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier, 17 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Spectacle tout public à partir de 3 ans.

« Lison et Léon, la Grotte enchantée » : spectacle familial et interactif, un escape-game théâtral et musical pour petits et grands. Aidez Lison et Léon à réussir les épreuves pour sortir de la grotte magique !

15h, centre culturel. Durée : 1 heure.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Centre Culturel La Fabrique rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Show for all ages 3 and up.

« Lison et Léon, la Grotte enchantée »: an interactive family show, a theatrical and musical escape-game for young and old. Help Lison and Léon pass the tests to get out of the magic cave!

3pm, cultural center. Duration: 1 hour

Un espectáculo para todas las edades a partir de los 3 años.

« Lison et Léon, la Grotte enchantée »: un espectáculo familiar interactivo, un juego de evasión teatral y musical para grandes y pequeños. ¡Ayude a Lison y Léon a superar las pruebas para salir de la cueva mágica!

15.00 h, centro cultural. Duración: 1 hora

Aufführung für alle Altersgruppen ab 3 Jahren.

« Lison et Léon, la Grotte enchantée »: Interaktives Familienspektakel, ein theatralisches und musikalisches Escape-Game für Groß und Klein. Helfen Sie Lison und Léon, die Prüfungen zu bestehen, um aus der magischen Höhle zu entkommen!

15 Uhr, Kulturzentrum. Dauer: 1 Stunde

Mise à jour le 2023-11-03 par Vallée de l’Isle