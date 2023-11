Théâtre : « Affaires sensibles » Centre culturel La Fabrique Saint-Astier, 7 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

« Affaires sensibles », combats de femmes, avec Fabrice Drouelle et Clémence Thioly, à travers une scénographie inédite, illustrée d’archives sonores et visuelles. 3 destins de femmes hors du commun : Pauline Dubuisson, Marie Humbert, Edith Cresson, qui ont incarné à elles seules la liberté..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . .

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Affaires sensibles », women?s struggles, with Fabrice Drouelle and Clémence Thioly, through a new scenography, illustrated with sound and visual archives. 3 extraordinary women: Pauline Dubuisson, Marie Humbert, Edith Cresson, who have single-handedly embodied freedom.

« Affaires sensibles », la lucha de las mujeres, con Fabrice Drouelle y Clémence Thioly, en una escenografía original, ilustrada con archivos sonoros y visuales. 3 mujeres extraordinarias: Pauline Dubuisson, Marie Humbert y Edith Cresson, que han encarnado ellas solas la libertad.

« Sensible Affären », Kämpfe von Frauen, mit Fabrice Drouelle und Clémence Thioly, in einer neuartigen Szenografie, illustriert mit Ton- und Bildarchiven. 3 außergewöhnliche Frauenschicksale: Pauline Dubuisson, Marie Humbert, Edith Cresson, die ganz allein die Freiheit verkörperten.

