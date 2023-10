Spectacle d’humour : « J’aime les gens » Centre culturel La Fabrique Saint-Astier, 24 novembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

« J’aime les gens » avec Caroline Estremo, une drôle d’infirmière : elle partage sa réflexion sur le métier de soignant et le statut de patient à travers des anecdotes hilarantes, et raconte l’envers du décor avec humour, malice, tendresse et bienveillance.

20h30, centre culturel.

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« I love people » with Caroline Estremo, a funny nurse: she shares her thoughts on the nursing profession and the status of patient through hilarious anecdotes, and tells the story behind the scenes with humor, mischief, tenderness and kindness.

8:30pm, cultural center

« Amo a la gente » con Caroline Estremo, una enfermera divertida: comparte sus pensamientos sobre la profesión de enfermera y el estatus del paciente a través de anécdotas hilarantes, y cuenta la historia entre bastidores con humor, picardía, ternura y amabilidad.

20.30 h, centro cultural

« J?aime les gens » mit Caroline Estremo, einer lustigen Krankenschwester: Sie teilt ihre Gedanken über den Beruf des Pflegers und den Status des Patienten in urkomischen Anekdoten und erzählt mit Humor, Bosheit, Zärtlichkeit und Wohlwollen von der Kehrseite der Medaille.

20.30 Uhr, Kulturzentrum

