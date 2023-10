Concert : Kommuna lux Centre culturel La Fabrique Saint-Astier, 17 novembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Soirée ukrainienne avec Kommuna Lux : mélodies joyeuses d’Odessa et de l’Europe de l’est dans des arrangements épicés. Des performances musicales généreuses, festives et engagées.

20h30, centre culturel.

Tarifs : 16 € – 12 €. Sur réservation.

La Fabrique 05 53 02 41 99.

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Ukrainian evening with Kommuna Lux: joyful melodies from Odessa and Eastern Europe in spicy arrangements. Generous, festive and committed musical performances.

8:30pm, cultural center.

Prices: 16 ? – 12 ?. Reservations required.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Noche ucraniana con Kommuna Lux: alegres melodías de Odessa y Europa del Este en arreglos picantes. Actuaciones musicales generosas, festivas y comprometidas.

20.30 h, centro cultural.

Entradas: 16? – 12 ?. Imprescindible reservar.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Ukrainischer Abend mit Kommuna Lux: Fröhliche Melodien aus Odessa und Osteuropa in würzigen Arrangements. Großzügige, festliche und engagierte musikalische Darbietungen.

20.30 Uhr, Kulturzentrum.

Preise: 16 ? – 12 ?. Mit Reservierung.

La Fabrique 05 53 02 41 99

