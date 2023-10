Ciné-resto : « Yannick » Centre culturel La Fabrique Saint-Astier, 19 octobre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

RDV à 19h, centre culturel

– Menu : taboulé et charcuterie, moules frites à volonté et Panna cotta

– Film « Yannick » : en pleine représentation de la pièce “Le Cocu”, un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle…

Tarif soirée : 21,50 €. Sur réservation.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . .

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



RDV at 7pm, cultural center

– Menu: taboulé and charcuterie, all-you-can-eat moules frites and panna cotta

– Film « Yannick »: in the middle of a performance of the play « Le Cocu », a very bad boulevard, Yannick gets up and interrupts the show…

Evening price: 21.50? Reservations required

RDV a las 19h, centro cultural

– Menú: tabulé y charcutería, todo lo que puedas comer: mejillones y patatas fritas y panna cotta

– Película « Yannick »: en plena representación de « Le Cocu », un bulevar muy malo, Yannick se levanta e interrumpe el espectáculo…

Precio de la entrada de noche: 21,50? Sólo con reserva

RDV um 19 Uhr, Kulturzentrum

– Menü: Taboulé und Aufschnitt, Miesmuscheln mit Pommes frites und Panna cotta

– Film « Yannick »: Mitten in der Vorstellung des Stücks « Le Cocu », einem sehr schlechten Boulevardstück, steht Yannick auf und unterbricht die Vorstellung…

Abendtarif: 21,50 ? Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-09-29 par Vallée de l’Isle