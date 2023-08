Ouverture de la saison culturelle 2023 / 2024 Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier, 23 septembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Présentation de la nouvelle programmation culturelle.

20h30, centre culturel. Sur réservation.

La Fabrique 05 53 02 41 99.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Centre Culturel La Fabrique rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the new cultural program.

8:30pm, cultural center. Reservations required.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Presentación del nuevo programa cultural.

20.30 h, centro cultural. Imprescindible reservar.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Vorstellung des neuen Kulturprogramms.

20:30 Uhr, Kulturzentrum. Mit Reservierung.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Mise à jour le 2023-08-16 par Vallée de l’Isle