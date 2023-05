Théâtre : création de l’ADHP et spectacle des élèves enfants et pré-ados Centre culturel La Fabrique, 2 juillet 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Création de l’ADHP autour de la thématique du petit Poucet. « Reine de Cœur, Reine qui pique » de Thierry Jallet : représentation par les élèves, groupe des enfants. « Poucet » de Simon Falguière : représentation par les élèves, groupe des pré-ados. Mise en scène : Stéphanie Maestro.

14h30.

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Creation of the ADHP around the theme of Little Thumb. « Reine de C?ur, Reine qui pique » by Thierry Jallet: performance by the students, children’s group. « Poucet » by Simon Falguière: performance by the students, pre-teens group. Director : Stéphanie Maestro.

14h30

Creación del ADHP en torno al tema del Pulgarcito. « Reine de Cœur, Reine qui pique » de Thierry Jallet: actuación de los alumnos, grupo infantil. « Poucet » de Simon Falguière: actuación de los alumnos del grupo preadolescente. Dirección: Stéphanie Maestro.

14h30

Kreation der ADHP rund um das Thema « Der kleine Däumling ». « Reine de C?ur, Reine qui pique » von Thierry Jallet: Aufführung durch die Schülerinnen und Schüler, Gruppe der Kinder. « Poucet » von Simon Falguière: Aufführung durch die Schüler, Gruppe der Pre-Teens. Regie: Stéphanie Maestro.

14h30

