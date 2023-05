Théâtre : spectacle des élèves ados et adultes Centre culturel La Fabrique, 1 juillet 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

« Le Combat d’hiver », libre adaptation par Stéphanie Maestro du roman de Jean-Claude Mourlevat : représentation par les élèves, groupe des ados. « En attendant les beaux Jours », libre adaptation par Stéphanie Maestro de 2 pièces de Beckett : représentation par les élèves, groupe des adultes.

20h.

2023-07-01

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Le Combat d’hiver « , free adaptation by Stéphanie Maestro of the novel by Jean-Claude Mourlevat: performance by the students, teenagers group. « En attendant les beaux Jours », free adaptation by Stéphanie Maestro of two plays by Beckett: performance by the students, adult group.

20h

« Le Combat d’hiver », adaptación libre de Stéphanie Maestro de la novela de Jean-Claude Mourlevat: representación por los alumnos, grupo de adolescentes. « En attendant les beaux Jours », adaptación libre de Stéphanie Maestro de 2 obras de Beckett: representación por los alumnos, grupo de adultos.

20h

« Le Combat d’hiver », freie Adaption des Romans von Jean-Claude Mourlevat durch Stéphanie Maestro: Aufführung durch die Schülerinnen und Schüler, Gruppe der Teenager. « En attendant les beaux Jours », freie Adaptation von Stéphanie Maestro von zwei Stücken von Beckett: Aufführung durch die Schüler, Gruppe der Erwachsenen.

20h

Mise à jour le 2023-05-23 par Vallée de l’Isle