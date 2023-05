Spectacle de l’école de danse : « Hamilton » Centre culturel La Fabrique, 17 juin 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

« Hamilton » : spectacle des élèves, classes de Hip-Hop et Modern’Jazz. Durée 1h15.

18h, Centre culturel. Tarif : 6 €. Sur réservation

Ecole municipale de danse 05 53 02 42 76 / La Fabrique 05 53 02 41 99.

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Hamilton »: performance by the students of the Hip-Hop and Modern Jazz classes. Duration 1h15.

6pm, Cultural Center. Price : 6 ?. On reservation

Municipal dance school 05 53 02 42 76 / La Fabrique 05 53 02 41 99

« Hamilton »: actuación de los alumnos de las clases de Hip-Hop y Modern Jazz. Duración 1h15.

a las 18h, en el Centro Cultural. Precio: 6€. Previa reserva

Escuela municipal de danza 05 53 02 42 76 / La Fabrique 05 53 02 41 99

« Hamilton »: Aufführung der Schülerinnen und Schüler der Hip-Hop- und Modern?Jazz-Klassen. Dauer 1h15.

18 Uhr, Kulturzentrum. Preis: 6 ? Auf Reservierung

Städtische Tanzschule 05 53 02 42 76 / La Fabrique 05 53 02 41 99

