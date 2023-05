Spectacle de l’école de danse : « Cache-Lune » – COMPLET Centre culturel La Fabrique, 3 juin 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Spectacle des enfants, classes d’ éveil et d’initiation, autour de l’histoire pleine d’humour et de poésie du jeune Timoléon, qui cherche par tous les moyens à se rendre sur la Lune pour exercer le métier de « cache-Lune ».

18h, centre culturel. Tarif unique : 6 € / spectacle.

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A performance by children in the early-learning and introductory classes, based on the humorous and poetic story of young Timoleon, who tries by all means to get to the moon to work as a « moon-hider ».

6pm, cultural center. Single price: 6 ? / show.

Representación a cargo de los niños de las clases de educación infantil e iniciación, basada en la historia humorística y poética del joven Timoleón, que intenta llegar a la luna por todos los medios para trabajar como « cazador de lunas ».

18.00 h, centro cultural. Precio único: 6€ / espectáculo.

Eine Aufführung der Kinder der Grund- und Einführungsklassen über die humorvolle und poetische Geschichte des jungen Timoleon, der mit allen Mitteln versucht, zum Mond zu gelangen, um dort den Beruf des « Mondverstehers » auszuüben.

18 Uhr, Kulturzentrum. Einheitstarif: 6 ? / Vorstellung.

