Dordogne . Concert à 20h30 au centre culturel : Antonio Lizana, artiste majeur de la scène flamenco-jazz internationale, saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur, réinvente la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et rythmes ibériques. Concert assis. Tarifs : 16 € – 12 €. Sur réservation. La Fabrique 05 53 02 41 99 Antonio Lizana, artiste majeur de la scène flamenco-jazz internationale, saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur, réinvente la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et rythmes ibériques. 20h30, centre culturel. Concert assis. Tarifs : 16 € – 12 €. Sur réservation. +33 5 53 02 41 99 Centre Culturel La Fabrique crédit photo Ana Solinís Ávila

