ZARABANDEO Centre Culturel La Couree Collégien, 15 décembre 2023, Collégien.

ZARABANDEO Vendredi 15 décembre, 20h45 Centre Culturel La Couree Billetterie du Centre Culturel

L’Ensemble ALMAVIVA fête ses 20 ans en 2023 !

Cherchant à tisser des liens entre la musique d’Amérique latine et d’Europe, ALMAVIVA propose pour ce concert un programme qui rassemble des pièces de Gabriel Fauré, du compositeur mexicain Arturo Márquez et de l’argentin Astor Piazzolla.

Zarabandeo fait référence à une des pièces les plus connues de Márquez, compositeur entre autres d’un célèbre « Danzón » devenu un tube de la musique classique! Márquez s’inspire de la Sarabande, danse européenne qui fut interdite pendant de longues années à cause de son caractère trop sensuel . Le compositeur dit : « Je n’ai aucune idée du son de la Sarabande originale, mais il est certain que son interdiction était due à la sensualité qu’elle suscitait lorsqu’elle était dansée. Mais ce qui me fascine, c’est qu’il est possible que notre musique traditionnelle soit l’arrière-arrière-petite-fille de cette Sarabande décapitée. »

De là au Tango de Piazzolla, il n’y a qu’un pas.

Gabriel Fauré

Trio pour clarinette, violoncelle et piano en ré mineur, Op. 120

Allegro ma non troppo

Andantino

Allegro Vivo

Astor Piazzolla

Grand Tango, pour violoncelle et piano

Arturo Márquez

Zarabandeo, pour clarinette et piano

Astor Piazzolla

Les Saisons de Buenos Aires

Invierno Porteño

Verano Porteño

Centre Culturel La Couree 20 Avenue Michel Chartier, 77090 Collégien Collégien 77090 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-de-collegien.fr/temps-libre/la-couree »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:45:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-15T20:45:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

Centre Culturel La Courée Ensemble ALMAVIVA