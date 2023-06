Soirée de lancement ! Centre culturel La Barbacane Beynes, 22 juin 2023, Beynes.

Pour cette soirée, artistes et surprises viendront attiser la curiosité des spectateurs pour dévoiler et fêter la nouvelle saison culturelle de La Barbacane. En clin d’œil au Jeux Olympiques, les propositions artistiques feront échos à la marche et au breakdance. Venez sillonner dans différents espaces autour de la Barbacane.

FUGUER

Concert / 20 min / De et avec David Sire

Chanteur, conteur et voyageur, David Sire inscrit le mouvement au cœur de ses créations. Prendre son pied ? Il connait bien ! Il le prend même au pied de la lettre puisqu’il entame actuellement l’écriture d’un nouveau récit sur la marche : Fuguer or not fuguer. A l’occasion de sa venue, il nous concoctera une de ces joyeuses petites bulles poétiques dont il a le secret. Et ce sera forcément mouvementé !

YËS

Danse hip-hop / 30 min

Compagnie Massala / Chorégraphie : Fouad Boussouf

Yanice et Sébastien sont danseurs, mais aussi experts en beatbox et en mélodies sifflées. L’un a avalé une pile dynamo, impossible de l’arrêter… l’autre voudrait bien qu’on le laisse tranquille. Leurs différences vont les lier en un duo exalté, empreint d’humour et de poésie, dans lequel se joignent à la danse hip-hop les musiques qui les ont nourris, tantôt pépites issues de la mémoire collective, tantôt trouvailles insolites !

