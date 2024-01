14 DUOS D’AMOUR CENTRE CULTUREL JULIOBONA Lillebonne, vendredi 12 avril 2024.

Avec 14 duos d’amour Yan Raballand nous propose de plonger dans notre cartographie amoureuse. Un amour en appelle un autre, ils s’enchainent dans notre œil, nos esprits, les suivants venant éclairer les premiers, comme un aller-retour entre l’intime de la relation et quelque chose de plus onirique, de plus fantasmagorique. Une histoire apparaît toute tracée, mais est pourtant rythmée par une multitude d’inattendus, tantôt des détails, tantôt des sensations qui marquent la mémoire.Que nous reste-il finalement ? Nous chercherons l’endroit du souvenir des regards, des gestes qui nous reviennent encore et encore telle une musique entêtante ou tapie dans notre esprit et qui ravive ce qui nous liait. Nous nous amusons de cette musique tantôt avec légèreté, tantôt avec puissance.Les duos sont comme une boule à facettes, ils traversent le prisme de la scène puis se morcellent en une multitude de situations, de relations et qui pourtant nous ramènent toujours à l’endroit de l’intime que nous avons envie d’explorer.

Tarif : 8.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

CENTRE CULTUREL JULIOBONA Place de Coubertin 76170 Lillebonne 76