CIRCUS BAOBAB – A partir de 7 ans CENTRE CULTUREL JULIOBONA Lillebonne, vendredi 29 mars 2024.

Une autre fin du monde est possible. Voilà ce que disent ces corps. « Homme, bois de l’eau pour te rendre beau. Gave toi de soleil pour te rendre fort. Et regarde le ciel pour devenir grand. » Proverbe AfricainRaconter la capacité de l’Homme à insister, à recommencer, à inventer. Et si les recoins d’un monde en ruine devenaient le décor d’une renaissance ? Une autre fin du monde est possible. Voilà ce que disent ces corps. Puisant à la source de la créativité, les artistes acrobates et danseurs emmènent le spectateur, au fil de l’eau, dans un périple aux nombreux défis environnementaux.De la terre à l’envol, au-delà de la raison, ces oiseaux acrobates nous transportent et nous interrogent sur l’urgence climatique, la perte de repères, la remise en question de la réalité. Chaque existence est tiraillée entre le désir de s’élever et la peur de tomber.Yé ! nous appelle ENSEMBLE, à construire un monde de demain qui prendra soin de la nature et de son avenir.

Tarif : 8.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

CENTRE CULTUREL JULIOBONA Place de Coubertin 76170 Lillebonne 76