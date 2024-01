2 SOEURS – A partir de 13 ans CENTRE CULTUREL JULIOBONA Lillebonne, 13 février 2024, Lillebonne.

Pourquoi la peur est-elle la grande absente des émotions suscitées au théâtre quand elle est présente au cinéma, dans la littérature, la peinture ? Pourquoi les metteurs en scène et auteurs de théâtre contemporain s’y intéressent-ils si peu ? Est-elle le parent pauvre des émotions primaires ? Est-elle une émotion trop populaire, mainstream ? Ou est-ce le défi de la faire ressentir qui semble trop grand ?1953 : vers la fin novembre dans le sud-ouest de l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve son carnet intime et soupçonne un lynchage et la résurgence des massacres de sorcières. « 2 sœurs » est un thriller-enquête où s’enchâssent dans la peau d’un seul comédien, les témoignages des protagonistes de l’histoire. Ils sont rapidement rejoints par des personnages qui ne font pas partie de la fiction et qui s’invitent au milieu du récit pour mieux la troubler : le metteur en scène, l’auteur, le compositeur, le spectateur…

Tarif : 8.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-13 à 20:30

CENTRE CULTUREL JULIOBONA Place de Coubertin 76170 Lillebonne 76