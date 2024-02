Centre culturel JP Fabrègue Spectacle « les dangers de la lecture » Saint-Yrieix-la-Perche, vendredi 16 février 2024.

Centre culturel JP Fabrègue Spectacle « les dangers de la lecture » Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus jeune âge, on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire c’est important de lire . On nous fait miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les portes d’une vie meilleure. La réalité ne s’avérerait-elle pas beaucoup plus sournoise ? Cette image enchanteresse ne dissimulerait-elle pas de sombres dangers ?

Sous la forme d’une conférence décalée, la Compagnie Caus’Toujours, joue à présenter les « dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus.

Tout public à partir de 12 ans durée 1h05. Tarifs 14€ / 9€ / 5€ / cartes abonnement EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16 21:30:00

14 Av du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

