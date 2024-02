Centre culturel JP Fabrègue Spectacle de danse « Rock It Daddy » Saint-Yrieix-la-Perche, vendredi 8 mars 2024.

A découvrir ! le hip-hop sur fond de rock !

L’objectif principal de Rock it Daddy est de créer une passerelle entre les musiques rock des années 50 à 70 et la danse hip-hop. Les danseurs vont alors s’inspirer des clips de l’époque et modeler leur corps afin de proposer une gestuelle propre à ce show.

Le chorégraphe, Mickaël Le Mer, fait également un clin d’œil à son père, et rend hommage à ces icônes du rock universelles et immortelles (The Beatles, Elvis Presley, The Doors, Jimmy Hendrix, Chuck Berry…) par un show axé sur la performance des Bboys.

Tout public à partir de 8 ans durée 50 min. Tarifs 14€ / 9€ / 5€ / cartes abonnement EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 21:30:00

14 Av du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

