Centre culturel JP Fabrègue : L'heure bleue Cie Prune Théâtre poétique et sensoriel

Saint-Yrieix-la-Perche, 22 octobre 2022

2022-10-22 11:00:00 11:00:00 – 2022-10-22 11:45:00 11:45:00 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne Saint-Yrieix-la-Perche Centre Culturel JP Fabrègue . 11h, A partir de 6 mois – 35 min.Tarif unique 4,50€. vez-vous déjà eu la chance de profiter de l’heure bleue ? Cette heure entre nuit et jour durant laquelle tout semble en suspens et où la frontière entre rêve et réalité n’est pas manifeste. Le temps d’une comptine en sept mesures, les petits vont souffler les étoiles, recueillir la rosée du matin ou éloigner les ombres inquiétantes jusqu’aux premiers rayons du soleil. La Compagnie Prune invite les enfants à un moment intime au plus près des artistes pour une première expérience toute en sensibilité. Saint-Yrieix-la-Perche

