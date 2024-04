Centre culturel JP Fabrègue Exposition Des personnes et des figurines par Romain Larbre Saint-Yrieix-la-Perche, samedi 30 mars 2024.

Haute-Vienne

Plongez dans l’univers artistique de Romain Larbre. Entre dessin et peinture, l’artiste se nourrit à la fois de culture artistique et populaire, plaçant la figure humaine au cœur de ses recherches. Laissez-vous séduire par cette exposition captivante où chaque œuvre raconte une histoire unique et invite à une réflexion plus profonde. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-06-01

14 Av du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

