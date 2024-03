Centre culturel JP Fabrègue Concert Tous pour un. Bleu Citron Production Saint-Yrieix-la-Perche, samedi 23 mars 2024.

Concert dessiné, dans le cadre du Printemps des Poètes.

Les dessinateurs et scénaristes de BD Charles Berberian et Alfred mêlent leurs univers à ceux des chanteurs et musiciens Bastien Lallemant et JP Nataf. Le trait est la voix du dessinateur, les accords sont les couleurs du musicien, certains dessins sont des sons et certaines chansons des peintures . C’est en ces termes stimulants que ces quatre artistes, complices de longue date, nous invitent à un voyage musical lu et à une performance dessinée à deux et quatre mains.

Tout public à partir de 11 ans durée 1h30. Tarifs 14€ / 9€ / 5€ / cartes abonnement 14 14 EUR.

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 22:00:00

14 Av du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

