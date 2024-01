Centre culturel JP Fabrègue : Brouillon Saint-Yrieix-la-Perche, vendredi 26 janvier 2024.

Centre culturel JP Fabrègue : Brouillon Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26 21:30:00

La Compagnie Sans Gravité vous présente son conte théâtralisé, empli de magie nouvelle, « Brouillon » !

Une plume, une feuille blanche : plongé dans son encrier, un écrivain griffonne une histoire. Les mots prennent vie, sonnent, résonnent.

Soudain, ils s’embrouillonnent. Ses idées disparaissent et l’homme se chiffonne, rature, baragouine des mots qui se carapatent… mais où s’envolent-ils ?

Entouré de sa lampe complice et de sa poubelle folle, il voyage dans sa forêt de brouillons à la recherche de son inspiration. Et si ses idées étaient là, juste sous son nez, n’attendant qu’à être défroissées pour mieux s’épanouir ?

Un spectacle jeune public où des marionnettes-animatronics peuplent un espace scénique magique.

Tout public à partir de 8 ans – 50 min. Tarifs 14€ / 9€ / 5€ / cartes abonnement

EUR.

14 Av du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Pays de Saint-Yrieix