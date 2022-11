Pierre et le Loup Centre Culturel Jean-Vilar Champigny-sur-Marne Catégories d’évènement: Champigny-sur-Marne

spectacle jeune public et familles Centre Culturel Jean-Vilar 52 Rue Pierre Marie Derrien, 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France Voici un « Pierre et le loup », le célèbre conte mis en musique par Sergueï Prokofiev, comme vous ne l’avez jamais vu ! Le conteur ici, c’est Pierre devenu adulte qui, revenant à ses souvenirs d’enfance, se remémore ses aventures. La fougue enfantine, le désir de liberté, le besoin de braver l’autorité… Il renoue avec ses aspirations et se rejoue passionnément chaque épisode du conte. Le spectacle est aussi théâtral que musical. Outre la musique de Prokofiev dans sa version pour quintette à vents, les moments introspectifs de Pierre sont entrelacés avec des pièces de Ravel, Ligeti ou encore Raphaèle Biston. Dirigé par Benjamin Groetzinger, qui est également l’auteur du livret, et accompagné par les musiciens de l’Ensemble 2e2m, le comédien Antoine Besson joue une « partition » tour à tour rêveuse ou endiablée. Les enfants découvriront ou re-découvriront le conte. Quant aux adultes, ils ont rendez-vous avec leur âme d’enfant. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

PROGRAMME

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sergueï Prokofiev -Pierre et le Loup

arrangement pour quintette à vent réalisé en 2006 par Joachim Linckelmann György Ligeti -Six bagatelles Maurice Ravel -Le Tombeau de Couperin Raphaèle Biston -Influx ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

DISTRIBUTION

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Antoine Besson -comédien/conteur Jean-Philippe Grometto -flûte

Jean-Marc Liet -hautbois

Véronique Fèvre -clarinette

Médéric Debacq -basson

Cédric Bonnet -cor Benjamin Groetzinger -réécriture et mise en scène

Jean-Philippe Grometto -direction musicale

Éloïse Simonis -costumes et accessoires

Lila Burdet -lumière

Théo Vacheron -scénographie ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

INFOS PRATIQUES

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

► Mercerdi 11 janvier, 10h ► Centre Culturel Jean-Vilar

52 Rue Pierre Marie Derrien, 94500 Champigny-sur-Marne ► Infos et réservations : ensemble2e2m.com

