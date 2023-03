Théâtre – Les folies Molière Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire . Une comédie tout public d’Anne Kolb Dibko. Molière au bistrot ! Deux événements bousculent la vie de ce petit village : tandis qu’une “manif” a lieu sur l’unique rond-point, une troupe de théâtre vient jouer un spectacle “Molière” au bistrot “Les Folies”. La police est sur les dents ! Un va et vient comique du passé au présent, du réel à la fiction, du rire au drame… Et tout finit par des chansons… musi-theatre35@gmail.com +33 6 82 01 26 82 Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

