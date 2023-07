Atelier de création d’un Diadème (6-12 ans) Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche, 9 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Atelier de création d’un Diadème (6-12 ans) Mercredi 9 août, 10h00 Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 8€ par participant, places limitées

Avec l’Atelier-Musée de la Terre de Puycheny. Un diadème est un bijou de la forme d’une demi-couronne, mais à Puycheny, on les dépose aux pieds des plus belles plantes ! Modelage d’une collection de pierres précieuses et d’éléments de la nature pour réaliser une véritable couronne de la nature.

Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 06 avenue du maréchal de lattre de tassigny, saint-yrieix-la-perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555088878 https://saint-yrieix.fr/culture-et-loisirs/les-espaces-loisirs-culturels/620-2/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T10:00:00+02:00 – 2023-08-09T12:00:00+02:00

© Atelier-musée de la Terre Puycheni