Saint-Yrieix-la-Perche Atelier Photographique (dès 10 ans) Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche, 29 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Atelier Photographique (dès 10 ans) Samedi 29 juillet, 14h30 Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 8€ par participant, places limitées Atelier avec Benoît Rocher, photographe. Portable en main, saisissez des moments de la cuisson Obvara.

Le cadrage et les points de vue seront explicités, les questions de plan large ou macro seront soulevées pour révéler les pièces en cours de cuisson.

Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 06 avenue du maréchal de lattre de tassigny, saint-yrieix-la-perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555088878

